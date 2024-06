Una 'tiktoker' estadounidense explica el odio que recibe en redes por vivir en España: "Estoy segura de que me van a criticar"

No son pocos los creadores extranjeros que hablan en redes sobre su experiencia viviendo en España. Sin embargo, con el turismo masivo y la gentrificación de los barrios, muchos españoles no están de acuerdo con la llegada cada verano de miles de visitantes. Por ello, cuando una joven hizo un video en la Giralda, no dudó en comentarle "go home", o lo que es lo mismo, "vuélvete a casa".

Sin embargo, lo ella no imaginaba es que la creadora del vídeo le respondería. Así, Shelby, quien en realidad vive en Sevilla, ha querido hacer una reflexión a raíz del comentario. "¿Alguien me puede explicar por qué los españoles son tan haters?", ha comenzado a decir en su último vídeo en TikTok.

"¡Hola, Sara! Gracias por decirme que me vaya a casa", ha asegurado muy cabreada, "es que, de verdad, puedo subir lo que sea y los españoles van a criticar todo. De hecho, estoy segura de que alguien me va a criticar el acento". Aunque ha querido matizar que "obviamente" así no son "todos los españoles".

"Mi novio, por ejemplo, es español. Algunas de mis mejores amigas son españolas. Pero en TikTok sois tan haters. ¿Qué pasa, vosotros no viajáis? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no podemos ser amables todos? Estáis todos bienvenidos en los Estados Unidos cuando queráis", ha asegurado muy molesta por el comentario.

El vídeo, que cuenta ya con más de 126.000 reproducciones, se ha llenado de todo tipo de opiniones. Así, mientras que algunos le han querido dejar claro que ella se "merece" estar en España, muchos han explicado el cabreo de la joven que comentaba y muchos otros residentes de zonas convertidas en centros de turismo masivo como Sevilla.

"Porque se prioriza muchas veces el bienestar de los turistas a los de los locales. Por la gentrificación causada por todos los nómadas digitales no se puede vivir en muchos barrios", o "Porque no me voy a poder comprar ni alquilar una casa en mi ciudad porque los ponen para alquiler turístico o los precios solo los pueden pagar los extranjeros que teletrabajan", han sido alguno de los mensajes más repetidos.