La reacción de una recepcionista de hotel al recibir una llamada por la noche para hacer una reserva: "¿Qué va mal en tu vida?"

Trabajar de cara al público no es algo sencillo y aún menos si se trata del turno de noche. Y es que, como ha contado una recepcionista de un hotel, hay personas que hacen consultas de lo más llamativas durante la madrugada.

Mariela, una joven que cuenta con este puesto de trabajo, ha querido compartir en su cuenta de TikTok una reflexión al tener que atender a un cliente a la una de la madrugada. "¿Pero vosotros veis normal que haya gente que llame a estas horas de la noche para hacer una reserva de hotel?", ha comenzado a explicar.

"Cariño, ¿qué va mal en tu vida para que a la 1.00 de la mañana te pongas a hacer las reservas de hotel el no sé cuantos de agosto?", se ha preguntado sin entender qué estaba ocurriendo. Y es que, aunque está dentro de su horario de trabajo, le parece raro que alguien haga este tipo de consultas porque "no son horas".

Al escuchar sus quejas, no han sido pocos los que han querido responder a sus preguntas. Así, ha comenzado un debate entre si es, o no, correcto llamar a un hotel tan tarde. Según muchas personas, han querido destacar que, si el hotel está abierto a esas horas y ella está trabajando de ello, no habría "ningún problema".

De la misma manera, otros usuarios han intentado justificar al cliente justificando que mucha gente no tiene tiempo durante el día. "Algunos trabajamos de noche y dormimos de día", han explicado.