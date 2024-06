Una fan acérrima de Ed Sheeran se casa con su doble tras tener una hija con él: "El mejor día de mi vida"

El amor a veces no es tan ciego como uno podría pensarse, o al menos no ha sido en el caso de Amanda Baron. Si por algo es conocida la mujer, de 38 años, es por su pasión por el cantante Ed Sheeran. Y es que tal es la devoción que siente que su marido, y padre de su hija, es un doble casi perfecto del intérprete.

La británica y Ty Jones, que trabaja gracias a su gran parecido con el músico, se conocieron hace ya dos años, y el pasado mes de julio tuvieron una hija en común. Amanda siempre había bromeado sobre casarse con el cantante y, finalmente, lo ha conseguido. Más o menos.

Fue gracias a unos amigos en común que ambos pudieran conocerse. Y aunque al principio creía que era una broma, lo suyo fue amor a primera vista. "Pensé que mis amigos me estaban tomando el pelo cuando me dijeron que era su doble", declaró ella a The Sun.

La boda, como no podía ser de otra manera, fue todo un evento con cientos de referencias al cantante. Desde los zapatos de la novia, decorados con las carátulas de los discos, hasta los temas como banda sonora. Pero no solo clones de Ed Sheeran acudieron al evento.

Entre familiares y amigos de la pareja también acudieron algunos dobles de David Beckham, el príncipe Harry, Jack Sparrow, Gordon Ramsay, o Keith Lemon. Una celebración por todo lo alto que se ha convertido en el "mejor día" de sus vidas.

"Debo de ser la persona con más suerte del mundo", aseguro la novia al medio local Metro UK. Por su parte, el novio ha querido destacar que fue un día "mágico": "No podía haber pedido lago mejor".