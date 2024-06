La llamativa manera de un grupo de neozelandeses de bailar reguetón: "Lo lleva en la sangre, solo falta que circule"

El reguetón es, por excelencia, la banda sonora de cualquier fiesta. Con sus ritmos rápidos, canciones fáciles de aprender y letras que incitan a moverse, no es de extrañar que al escucharlo todo el mundo comience a perrerar de manera casi automática. O al menos, así creía una joven española.

Y es que no en todo el mundo la gente "baja hasta el suelo" al escuchar la Gasolina de Daddy Yankee. Así lo ha mostrado Rita en su último vídeo de TikTok: "Apuesto a que nunca habéis visto a neozelandeses bailando reguetón". La tiktoker, que se encontraba en lo que parece ser una discoteca, no podía creerse la manera tan extraña que tenían de moverse el resto de los asistentes.

Lejos de mover sus caderas y pegarse a sus compañeros, algunos intentaron optar por pasos de salsa o tango. Bailes típicos de música latina, pero no precisamente del reguetón. Aunque, lo que más destacó, sin duda, es que nadie parecía extrañado por el estilo a excepción de ella.

"Nadie se puede resistir al ritmo latino", ha titulado Rita el vídeo que cuenta ya con casi 21 millones de reproducciones y más de dos millones de 'me gusta'. Además, la bandeja de comentarios se ha llenado de todo tipo de mensajes.

Desde quienes aseguran que el problema es que tienen "salsa en la mente y reguetón en los oídos", hasta a los que les parece "tierno" que no sepan bailar. "Llevan el reguetón en la sangre, solo falta que circule", "¿qué hace el de Jumanji bailando?" o "lo guardaré para cuando mis hijos me pregunten como se bailaban las canciones de mi tiempo, mostrarles esto y no el degenere que hacíamos", han sido algunos de los más destacados.