Los 'youtubers' El Rubius, Alexby o Willyrex, entre otros, criticados por sus estilismos para ir a una boda: "No es estilo, es juntar ropa"

El Rubius es el youtuber español más conocido de la plataforma. Por ello, no es de extrañar que se mida cada paso que da. Y es que, por mucho que parece ser un gran amante de los videojuegos, lo que parece que no se le da tan bien es llevar un traje con el bajo hecho.

Así, en el último vídeo en TikTok que ha compartido con sus seguidores, ha mostrado los estilismos que él y sus amigos escogieron para asistir a una boda. Al poco tiempo de compartir vídeo, han sido varios usuarios los que han criticado sus decisiones.

"Procedo a hacer un pequeño hilo con observaciones y consejos", ha comenzado a explicar el usuario 'emerre' a través de X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

"Look monocromático: mal planteado, se puede hacer uno con una gama de colores similar sin parecer portero de discoteca", ha comenzado a decir sobre Alexby. Y es que, según él, tener la camisa por fuera hace parecer "las piernas más cortas".

Alexby



❌ look monocromático: mal planteado, se puede hacer un look con una gama de colores similar sin parecer portero de discoteca.



❌ camisa por fuera, aunque no sea especialmente larga le hace las piernas más cortas.



❌ falta de corbata, a una boda uno debería llevar pic.twitter.com/E7KzlrVAxF — Osito (@emerre_inv) June 12, 2024

De Rubius critica el haber combinado un traje negro con una chaqueta "demasiado cota" y una corbata roja porque parece un "disfraz de carnaval". Del mismo modo, a Fargan le aconseja cambiar la corbata porque los la combinación de colores es "nefasta".

✅traje burdeos (salmón?) me gusta el traje, a lo mejor un poco subido el tono pero creo que está bien cortado en base a su figura y creo que si no funciona el look es por el resto de elementos



❌ la combinación de colores es nefasta la camisa blanca con la corbata roja no… pic.twitter.com/YaD7O2fDfv — Osito (@emerre_inv) June 12, 2024

"Falta una chaqueta y a una boda no se va en zapatillas. No diga que es su estilo, usted no tiene estilo, solo junta ropa", ha expresado sobre Lolito tras ver su aparición en el vídeo. Aunque no todo han sido comentarios negativos, ya que de Vegeta y Willirex sí ha opinado favorablemente.

Vegeta

✅Un caballero, sigamos. (¿A lo mejor una corbata más vistosa?) pic.twitter.com/NZPgWk4y0F — Osito (@emerre_inv) June 12, 2024

Willyrex

✅Muy bien, a lo mejor falta algo más de contraste un detalle en la chaqueta, una corbata de otro color pic.twitter.com/Kk5bYzQLNm — Osito (@emerre_inv) June 12, 2024

El hilo cuenta ya con más de ocho millones de reproducciones, y no son pocos los que han aplaudido las palabras del tuitero. Y es que como a él, a muchos les ha parecido una "catetada" que se abrochen los dos botones del traje o que estén sin el bajo del pantalón hecho.