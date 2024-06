"Orujo Makeup": el divertido vídeo de una 'tiktoker' enseñando su peculiar rutina de maquillaje

No son pocos los creadores de contenido en redes sociales que comparten con todos sus seguidores sus rutinas de belleza y trucos para maquillarse. Aunque en algunas ocasiones sus estilos destacan por no ser tan buenos como ellas se creen.

En el caso de Laila, sus consejos de moda se han ganado el apoyo de todos sus seguidores. "Como me habéis preguntado tanto por mi maquillaje, me he animado a haceros este video", ha comenzado a explicar en uno de sus últimos vídeos de TikTok. "Estoy supermotivada", ha reconocido.

Así ha comenzado su "orujo makeup", basado en pintarse e injerir este tipo de bebida alcohólica al mismo tiempo. Con unas cejas marcadas y una sombra de ojos morada, la tiktoker ha asegurado que es un estilo "perfecto tanto para ir al Mercadona como para irte a la playa o para conocer a tus suegros". Y es que, gracias a su peculiar técnica, nadie será consciente de que se ha maquillado.

"Lo primero de todo es preparar la piel. Tiene que estar muy bien hidratada. Por eso necesitamos un vasito de orujo", ha afirmado, aunque si no se tiene, "cazalla" también sirve. Tras ello es necesario aplicar la base de maquillaje y un corrector para evitar las imperfecciones, aunque a ella no le hace falta porque tiene "un cutis perfecto".

Además, ha querido dejar claro que es muy importante que no se "pasen con el maquillaje". Como ha explicado, el counturing no hace falta porque puede empeorar la cara: "En lugar de eso, un chupito de orujo". "A estas alturas te importa ya una mierda", ha asegurado.

Tras la preparación, es el momento de las cejas, tipo "anchoa" que es como se llevan ahora. Por eso ella usa dos anchoas del cantábrico porque apoya al "producto nacional" y las que le sobran se las come "de desayuno". Pero, como "dan mucha sed," necesita un "traguito de orujo".

Para los ojos, hay que pintarlos y difuminarlos "sin miedo" y, al terminar, "traguito de orujo". En el labio, usa un tono coral: "El coral es un lujo, ¿y qué rima con lujo?, orujo".

El video ha conseguido más de un millón de reproducciones y no son pocos los usuarios que han aplaudido su trabajo. "El mejor tutorial que he visto", "Me declaro fan" o "Yo uso ginebra para limpiar la grasa de la cocina, al tercer gin tonic ya no ves suciedad, todo está correcto" han sido algunos de los comentarios al respecto.