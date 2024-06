La desconsolada reacción de una joven al descubrir sus notas de selectividad: "La mayor robada de mi vida"

Tras haberse examinado de selectividad, llega uno de los momentos más estresantes para los estudiantes, la hora de recibir las notas. Por ello, no son pocos los que quieren compartir sus reacciones al descubrir cuáles son los resultados de sus esfuerzos. Y es que de estos dependerán si pueden o no estudiar la carrera y en la universidad que quieren.

Aunque lo cierto es que no en todos los casos reciben los datos que quisieran tener. Prueba de ello ha sido el vídeo que ha compartido a través de TikTok Estefi. "No sabía lo que se me venía", ha escrito en el vídeo.

Como así se puede ver, en el plano aparecen ella y su padre. "Yo te digo lo que creo que he sacado y tú me dices lo que he sacado", le explica la joven. De este modo, los dos apuestan dinero, de modo que si ella falla en su nota, deberá pagar.

Así comienza el juego entre nervios: "Empecemos con la peor". La asignatura con nota más baja, al menos según el hombre, era Inglés. "Yo voy a ser realista", asegura ella, aunque no sabía que sus expectativas eran demasiado altas. "6'95", le explica él ante su sorpresa. "Tranquila, hay peores".

Aunque lo cierto es que esta dinámica de fallar se repitió en más de una ocasión. De un 8 en Lengua, como ella creía, realmente fue un 6'50, o de un 8'5 en Filosofía a un 8'25. "Me han timado, qué puta vergüenza", se lamenta entre lágrimas. Pero no todo fue malo, pues en Latín consiguió un 8 y en griego un 9.

Mientras ella llora, él no podía evitar reírse. Porque al final consiguió un 8'33 en total, lo que implicó un 11'49 de nota final. "La mayor robada de mi vida", dice ella. Como así ha explicado, ella tenía de media en bachillerato 8'39 y quiere estudiar Filología Española, por lo que podrá hacer su carrera sin problema.

El vídeo cuenta ya con más de 3 millones de reproducciones y cientos de comentarios. "Me meo con el padre", "entiendo la frustración" o "me estaba poniendo nerviosa hasta yo", han sido alguno de los momentos más destacados.