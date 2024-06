Una joven expone su frustración tras haberse graduado y estar en el paro: "Una desempleada más"

Muchos universitarios sufren, poco después de la graduación, no encuentran trabajo. El paro entre jóvenes es una de las máximas preocupaciones. Poder trabajar de lo que han estudiado no siempre es sencillo y por ello no pueden evitar sentirse frustrados.

Especialmente sí se encuentran en paro tras haber estado toda la vida trabajando y habiendo hecho prácticas en algunas empresas. Así lo ha explicado María, una joven de 22 años. Tras graduarse de ADE y Turismo, se encuentra en paro y sin muchas esperanzas para encontrar un trabajo relacionado con sus estudios.

"El día que terminé mis prácticas, cogí cita en la Comunidad de Madrid, en la oficina de empleo, y dos días después me apunté al paro. Una desempleada más", ha explicado resignada. Sin cobrar prestaciones, ella se presenta como demandante de empleo.

Además, para poder hacer un recorrido de sus vivencias para encontrar trabajo, ha querido hacer cómplices a todos sus seguidores: "He decidido subir un vídeo por cada día que paso sin encontrar trabajo". De este modo, contará a través de su perfil de TikTok los beneficios del paro y el proceso de su búsqueda de empleo.

El vídeo cuenta ya con más de 261.000 visualizaciones y no son pocos los comentarios en los que han hablado de sus propias experiencias. "Esa fui yo el año pasado, me gradué y no sabía qué hacer con mi vida, al final al mes encontré trabajo. Ánimo que se puede" o "Tengo 28 y también estoy en el paro", han sido algunos de los mensajes más repetidos.