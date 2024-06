La divertida reacción del novio de una estudiante el día de su graduación: "No se te puede sacar de casa"

La graduación es uno de los momentos más importantes de cualquier estudiante. Por ello, muchos no dudan en hacer una gran celebración invitando a sus padres y seres queridos. Tras años estudiando y esforzándose, es el broche de oro perfecto para finalizar esta etapa de su vida.

Un momento por el que sentirse orgulloso, como así ha demostrado Sabela. La joven, que acaba de graduarse en Educación Infantil, vivió un momento de lo más divertido gracias a la actuación de su novio. El chico, que acudió a la celebración de su pareja, no pudo ocultar lo feliz que se encontraba por ella.

"Tu novio se roba el show el día de tu graduación", ha escrito la graduada en su publicación de TikTok. En esta se puede ver como mientras acudía a por la orla, su novio no dudó en gritar emocionado: "¡Guapa! ¡Es mi novia!".

Entre risas y aplausos, ella no pudo evitar reírse al escucharle. Por eso ha querido mandarle un mensaje tras compartir el vídeo: "No se te puede sacar de casa". Aunque no solo ella ha disfrutado del momento. En apenas un día ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones y cientos de 'me gusta'.

Fue su momento: 'estoy orgulloso de ella", "no merecemos menos" o "cásate con él" han sido solo algunos de los comentarios más destacados de la publicación. Además, a más de uno le han dado una muy buena idea: "Le quedan dos años a mi novia para que se gradúe, lo voy a hacer solo por este vídeo".