"La diferencia entre un niño y un hombre": así ha sido la emotiva carta que le ha dejado su exnovio tras romperse la relación

Poner punto y final a una relación no es una tarea sencilla. Las emociones y los momentos vividos pueden jugar una mala pasada. Es fundamental siempre tratar de ser lo más comprensivo posible y evitar hacer aún más daño a las partes implicadas. Sin embargo, esto no suele ser lo común.

Es por eso que Eleewiis ha querido mostrar a través de su cuenta de TikTok cómo su ahora ya exnovio ha querido despedirse de ella de la manera más respetuosa posible. "¿Quieres saber la diferencia entre terminar con un niño y terminar con un hombre?", ha comenzado a explicar aún muy emocionada.

Como así ha contado, los dos han podido hablar en persona de sus diferencias y, tras eso, "él mismo" le ha entregado una carta en a que ha recalcado todos sus sentimientos. "Si estás leyendo esto significa que has decidido irte de casa" ha empezado a leer, "solo puedo expresar lo que has significado para mí. Nunca soltaré esa chispa que tiene una estrella en el cielo cada vez que te veo y estoy en tu presencia".

"Cada momento que hemos vivido, que hemos caminado el uno hacia el otro, se ha sentido como la primera vez. Es a lo que me aferraré siempre", ha seguido leyendo muy emocionada. Como así ha quedado demostrado, él no dejará nunca de amarla, aunque no por ello quiere que se sienta mal ni deje de avanzar en el mundo.

Ante las bonitas palabras, no es de extrañar que el vídeo se haya vuelto viral. En apenas un día ha ganado ya más de 296.000 de reproducciones, y cientos de comentarios. "Vuelve con él " o "me dolió y no fue para mí" han sido algunos de los mensajes más que destacados