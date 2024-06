Una 'tiktoker' rodeada de 'Airbnb' descubre que su casero ha puesto su piso en el anuncio para que llamen a su timbre: "Es de locos"

Mariona es una joven que comparte piso en Madrid. No sería raro si no fuera porque se ha hecho viral muy a su pesar, al contar en TikTok su historia y el calvario por el que dice pasar por culpa de los pisos de alquiler turístico que rodean su piso y que le provocan innumerables molestias.

Mariona comienza contando que por enésima vez esa mañana llamaron al timbre de su puerta, poco después de las seis de la mañana y que eso pasa constantemente. "Llevo así tres años, lo que llevo viviendo en este piso, con timbradas a media noche", explica.

"Todos los pisos del edificio son Airbnb que lleva el casero. El primer año eran todo reformas, cada mes echaban a un inquilino. Han hecho que la convivencia sea imposible", se queja, asegurando que a ella y sus compañeros han intentado echarles, pero sin éxito.

Aunque normalmente no atiende ya al telefonillo o interfono del portal, esa mañana, harta, lo hizo. "El guiri que estaba abajo se ha disculpado y me ha dicho que en la página de Airbnb pone que llamen a mi piso si no les abrían la puerta de abajo", descubría la inquilina.

"No solo mi casero ha estado haciéndonos la vida imposible, con gente distinta todos los días, que vienen de fiesta, a buscar problemas, fuman en los pasillos, gritan… encima les piden que llamen aquí", se lamentaba.

"Esto se ha denunciado ya", anuncia Mariona, pero según expone, "no existe una política que lo impida. Esta gente está amparada y hacen lo que quieren y no me puedo mudar porque los alquileres están imposibles. Estoy presa de esta situación", decía ante la imposibilidad de mudarse.

"No uséis Airbnb, le estáis jodiendo a la gente. Hay opciones como hostales decentes, donde pagan a trabajadores, tiendas de campaña...", decía como petición final.