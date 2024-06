El emotivo momento en el que una joven visita el hospital en el que se encuentran sus abuelos justo después de graduarse

La joven Marta Martínez Alonso se ha hecho viral en redes sociales al compartir el emotivo momento que vivió junto a sus abuelos. La usuaria de TikTok visitó el hospital en el que su abuelo se encontraba ingresado justo después de graduarse en la universidad.

"Qué duro fue bajar las escaleras con todo el mundo aplaudiendo y no poder veros allí", escribió la chica junto al vídeo que compartió en su perfil. "Tuve que ser muy fuerte para poder ir, pero tuve que hacerlo por mí, por mamá y papá, por la abuela y por vosotros desde la distancia", añadió.

La usuaria de TikTok expresó que sintió "ganas de llorar constantemente" y pensó "a cada paso" en sus abuelos y "en todos los que desde arriba no podían estar tampoco". "Aun así, algo tenía que hacer para que me vieseis graduada una vez más, para que me vieseis feliz, y para que me vieseis cumplir el último sueño que me quedaba, ser profe de los pequeñitos", escribió también en el post.

Marta aseguró que fue un momento muy "bonito" y recalcó lo afortunada que se sentía. "Qué suerte haber podido ir, aunque fuese después, a daros ese abrazo que se quedará en mí", concluyó.

El vídeo se ha viralizado en la red social y ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones y cerca de 300.000 likes. Muchos usuarios han dejado comentarios tras ver el emotivo momento protagonizado por Marta y sus abuelos.

"Deberían ser eternos", "Por los que no pudimos, un gesto muy bonito y lleno de amor", "Aprovéchalos y cuídalos mucho", escribieron algunos usuarios en el post, con el que muchos no pudieron evitar llorar, como confesaron en los comentarios.