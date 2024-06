El motivo por el que las playas de Menorca ya no están cristalinas: "La naturaleza manda"

Con la llegada del verano, no son pocas las personas que aprovechan las buenas temperaturas y las vacaciones para poder visitar sitios paradisíacos. Y lo cierto es que no siempre es necesario tener que irse a un país extranjero para poder disfrutar de una playa con aguas cristalinas.

En España existen gran cantidad de calas repartidas por toda la geografía costera. Aunque el hecho de que se mantengan en las mejores condiciones depende tanto del ciclo natural de la flora marina, así como de los humanos y el uso que se hace de la cala. Porque si no, pueden convertirse en un lugar peligroso para el ser humano.

Prueba de ello ha sido el vídeo que ha compartido en TikTok la cuenta Dunifitlife. "La naturaleza manda", ha escrito en su última publicación. Y es como así ha mostrado a pleno mes de junio las calas se han llenado de algas: "Todas las calas superchulas que hay están negras y llegas de algas. Está negro, no se puede ni entrar".

"Esta es la realidad de Baleares 2024. Para que os hagáis una idea, así están la mayoría de playas a día de hoy", ha explicado muy decepcionada, mostrando como efectivamente nadie se atrevía a meterse a nadar en el agua.

El vídeo cuenta ya con más de 616.000 reproducciones y más de 5.000 'me gusta'. Por ello, no es de extrañar que se haya llenado de todo tipo de comentarios. Pero lo cierto es que estas algas no son tóxicas, sino que ayudan mucho a que las calas se mantengan en las mejores condiciones: "Esas algas se llaman poseidonia, y son tan importantes que son las responsables de que el agua esté siempre cristalina ahí. Los barcos las arrancan al fondear".