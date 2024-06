El choque cultural que deja atónita a una española tras mudarse a EEUU: "No te dejan tocar ni acariciar un perro sin permiso"

Vivir en el extranjero no es sencillo. No solo por el idioma o por vivir lejos de la familia, sino porque en cada país las costumbres y normas de comportamiento pueden variar. Por eso, lo que en un país es "lo normal" en otro puede ser una completa locura.

Prueba de ello ha sido la experiencia de una española viviendo en EEUU. A través de su cuenta de TikTok, Kletse ha narrado el que para ella es uno de los choques culturales que más le ha llamado la atención, pero que poca gente conoce.

"Voy a hablar de una cosa que creo que no se habla suficiente cuando te mudas a Estados Unidos y para mí ha sido un choque cultural importante porque cuando tú vienes a este país y ves perretes en la calle no los puedes tocar. No puedes jugar con ellos, no los puedes acariciar. Hay que pedir permiso", ha asegurado muy sorprendida.

Como ha explicado, cuando ella se encontraba viviendo en España nunca tuvo ningún problema cuando los animales se le acercaban para jugar. Sin embargo, en Estados Unidos esta manera de actuar está muy mal vista, especialmente si tienen dueños, porque puede ser malinterpretada. Así, aunque normalmente no tiene problema, en ocasiones no le dejan tocar a los animales.

El vídeo, que cuenta ya con casi 73.000 visualizaciones, se ha llenado de todo tipo de comentarios. Y es que, aunque ella cuenta su experiencia muy asombrada, lo cierto es que no son pocos los que han destacado que esta norma de convivencia también se aplica en España: "Yo tengo perros y siempre pregunto y me gusta que me pregunten".