Escribe una mala reseña por las "pizzas supermalas" que comió y le responde el dueño del local: "Esto es un taller de motos"

Las reseñas de bares y restaurantes suelen ser un tema digno de estudio. Buceando un poco por internet puedes encontrar críticas de lo más hilarantes, otras más incisivas y otras rozando la mala educación. Sin embargo, también puede suceder que haya comentarios desafortunados por el despiste del usuario que escribe.

Así le pasó a un cliente al que se le antojó una pizza y fue a un restaurante a comer. O eso parece porque, por su reseña, quizá se equivocó de establecimiento.

"La peor atención y pizzas supermalas", publicó en internet. Según sus palabras, sí logró comer este típico plato italiano, aunque no acabó muy contento. Lo que no se sabe es dónde lo hizo, pues está claro que no en el local en el que escribió.

"Siento tu disgusto por las pizzas supermalas que te comiste y porque te atendieran fatal, pero esto es un taller de motos", le respondió el dueño en internet. "Siento darte el disgusto de que aquí no hacemos pizzas".

"Esperamos que encuentres un lugar que hagan pizzas superbuenas a tu gusto y te atiendan muy bien", concluyó el propietario, que seguramente contestó con una mezcla de incredulidad y risas.

Lo cierto es que esta crítica data de hace varios años, pero se ha hecho viral recientemente, con casi 20.000 reproducciones en X (Twitter). No obstante, se desconoce si este usuario ya ha encontrado en este tiempo un lugar mejor donde comer pizza.