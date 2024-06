Pide a sus amigos que le pongan reseñas por su trabajo en un banco y recibe comentarios inesperados: "Estoy llorando"

Las reseñas de Google se han convertido en un factor muy importante tanto para las empresas como para las personas que desean acceder a cualquier servicio. La función principal de las reseñas es aumentar la presencia, confianza y credibilidad del negocio, y, si estas son positivas y reales, pueden lograr aportar mayor convicción a los internautas y a los futuros clientes.

Esto lo tiene muy en cuenta Borja, un joven que trabaja en un banco y le pidió a sus amigos que le pusieran reseñas en Google para que sus jefes lo lean. Lo que no se esperaba el joven vasco era los comentarios de sus amigos, que ha compartido en la red social X en una publicación que se ha hecho viral.

"Trabajo en un barco y les pedí a mis colegas que me pusieran reseñas en Google porque lo miran y estoy llorando de la risa", ha empezado el tuit y, acto seguido, ha compartido capturas de los inesperados comentarios.

trabajo en un banco y les pedi a mis colegas que me pusieran reseñas en google porque lo miran y estoy llorando de la risa😭😭😭 pic.twitter.com/teXJ5Lzoxv — borgiori (@borgiori) June 4, 2024

"Trato inmejorable por parte de los trabajadores del banco. Especialmente a destacar la amabilidad de Borja. Así da gusto ir a pagar multas", ha comentado una de sus amigas. "El chico de rizos fue tan simpático y gracioso, que hizo que me olvidara que venía a pagar la hipoteca", ha señalado otro.

"El ricitos del mostrados ha conseguido sacarme algo más importante que el dinero: una sonrisa. Muy buen trato y amabilidad", ha destacado uno de sus amigos. Incluso han hecho comentarios en inglés para destacar lo competente que es su amigo: "Great service, Borja was so nice, and speaks such great English. Would Completely remmend (Buen servicio, Borja fue muy amable y habla inglés muy bien. Lo recomendaría completamente)".

Esta publicación se hizo viral y en poco más de dos días ha alcanzado las 2,5 millones de reproducciones, los 102.000 me gusta y varios comentarios.

"Pensando en cuando mi padre dejo una en la tienda que trabajaba diciendo 'la dependienta Eva, creo que así se llamaba, muy atenta y simpática", "Los amigos que deberíamos tener todos", "Hasta bilingüe y todo 10/10" son algunos de los comentarios en el tuit.