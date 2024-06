Una azafata explica cuáles son los comportamientos típicos de los españoles en los aviones: "No tiene ningún sentido"

Las tradiciones y costumbres de un país no solo ocurren dentro del mismo. Prueba de ello es la manera en la que muchos españoles se compartan a la hora de viajar. Y es que, sin saber por qué, muchos de ellos hacen las mismas acciones.

Así lo ha contado Ainoa, una azafata española que se encuentra en Londres. "Lo primero de todo, os juro que jamás en ningún otro país lo he visto, que es aplaudir cuando aterrizamos", ha comenzado a explicar muy sorprendida a través de TikTok.

Como así ha asegurado, no entiende el motivo detrás de este comportamiento: "¿Qué nos pasa? ¿Por qué? No tiene ningún sentido, no es como cuando te bajas del autobús y dices gracias al conductor. Aplaudir en un aterrizaje. Os lo juro que no lo he visto en ningún otro país, en ninguna otra nacionalidad".

Aunque esa no ha sido la única cosa que le ha llamado la atención: "Los españoles, en comparación por lo menos con ingleses, escoceses y tal, no consumimos dentro del avión, no pedimos nada a no ser que sea agua o como mucho un café". Según ha explicado, el resto de nacionalidades "se pasan el vuelo bebiendo" o al menos "se piden algo para cenar".

"Pero los españoles jamás de los jamases, simplemente café y agua. Punto. No gastamos, no gastamos. Y es que, claro, no tenemos tanto dinero. Y también somos un poco de la hermandad del puño cerrado", ha bromeado.

Por otra parte, también ha asegurado que "nos quejamos de todo": "La cultura de la queja en España es algo increíblemente cierto y masivo dentro del país. Los españoles se quejan por todo, por nada, porque sí, porque no. Si hay un minuto de retraso en el despeje ya se quejan, si el café está muy caliente se quejan, si está muy frío también".

Por último, algo que también destaca de los españoles es que "hablan increíblemente fuerte": "Gritamos como si se nos fuera la vida en ello. No es ni mejor ni peor que otros países, es simplemente lo que los españoles hacemos".