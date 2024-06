Responde a la reseña de una clienta que se queja por no dejar comer a un grupo de adolescentes: "Merche, no tienes vergüenza"

El dueño del restaurante Sexto Sentido Olivar, en Palma, ha respondido a la reseña de una clienta que se queja por lo dejar comer a un grupo de adolescentes porque el local estaba lleno. El propietario se ha justificado explicando que la reserva estaba hecha para menos personas de la que aparecieron.

"El viernes, un grupo de adolescentes, en total 15, hicieron una reserva para comer a medio día para despedir el curso ya que terminan secundaria", comienza explicando la mujer en comentarios. "Aceptasteis la reserva y cuando llegaron los chicos no dejasteis que comieran porque teníais el local lleno", añade la madre de uno de los jóvenes.

La mujer explica que una señora que se encontraba en el restaurante "intercedió por ellos sin conseguir" que pudieran quedarse a comer. "Son chicos bien educados, de un buen colegio de pueblo, no venían ni de Palma, siendo una odisea de autobús conseguir llegar a la hamburguesería", continúa explicando en la reseña.

La mujer termina el mensaje declarando que le parece "horrible" la gestión del restaurante. "Os podemos asegurar que las 15 familias no volveremos a un local con tan mal servicio sin respetar a unos chicos. Pongo una estrella porque no hay menos", concluye.

El dueño del restaurante no ha podido aguantar su indignación y ha respondido con un vídeo en su cuenta de TikTok. "Lo digo fuerte y claro: vergüenza. Merche, no tienes vergüenza. Y lo digo así de claro porque usted, o quien fuera, hizo la reserva de cinco personas y aparecieron 15", asegura en la publicación.

"Ahora echa la culpa a Sexto Sentido, que no tiene culpa porque si hace una reserva de 15 van a cenar o a comer 15 personas. Pero si usted hace la reserva mal no tenemos la culpa nosotros", insiste. El dueño de Sexto Sentido expresa que está "muy cabreado" y deja claro que lo que dice en la reseña "no es verdad".

El vídeo se ha hecho viral y ha alcanzado más de 38.500 visualizaciones. En los comentarios han expresado que quizá el que se equivocó fue el que cogió la reserva, pero el dueño ha respondido dejando claro el motivo por el que no fue así: "No cogemos las reservas, van a través de un programa. Nosotros solo miramos cada día el programa".