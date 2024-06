La reflexión de una mujer a punto de cumplir 102 años: "Hay que celebrarlo, porque a lo mejor es el último"

Con las mejoras de la calidad de vida, cada vez son más las personas que superan el centenario. Y, aunque todavía es un gran hito, es más frecuente ver a alguien de 100 años, como así ha mostrado Oli, que ha presentado en TikTok a su abuela.

"Oye, yaya, ¿cuál crees que es el secreto de haber llegado a 102 años?", ha comenzado a decir en el último vídeo que ha compartido. "Pues secreto, no hay ninguno", ha asegurado ella. Como así ha explicado, ella seguía "el ritmo" de la vida: "Cuando tenía que dar clase, daba clase. Cuando tenía que estar en casa, estaba en casa. Cuando había que salir, salía".

Algo que no habría sido posible sin la buena salud que siempre ha tenido la mujer. "Has tenido mucha suerte o tu salud de hierro", ha bromeado entre risas su nieta. "No me acuerdo de estar nunca un mes en casa por estar enferma", ha reafirmado ella. Por eso, ahora tiene muy claro que quiere disfrutar de la vida al máximo.

A menos de dos meses de cumplir 102 años, si algo tiene claro es que tiene que celebrarlo por todo lo alto. "Ahora ya no hay que dejarlo, porque a lo mejor es el último", ha bromeado con su nieta.

El vídeo, que cuenta ya con casi 20.000 visualizaciones, se ha llenado de todo tipo de comentarios. "Es una maravilla lo bien que está y lo bien que se expresa" o "el mayor regalo de la vida", han sido alguno de los mensajes más destacados.