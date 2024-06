En los últimos años, una de las medidas más importantes por parte del Gobierno ha sido la subida del salario mínimo, que ha generado tanto aplausos como críticas. Por ello, algunos grandes empresarios siguen afeando duramente esta medida. Pero no es el caso de Álex Amaya, CEO de la compañía Dormitorum, que ha querido contar cómo ha sido su propia experiencia.

"Nos están reventando desde el Gobierno, concretamente la vicepresidenta, con esto de las subidas permanentes de los salarios mínimos", comenzó a decir Gonzalo Castañeda, presentador del pódcast Alexis Army, en el que estaba entrevistando al empresario. Pero en ese momento, él se mostró contrario a esta opinión: "Poco me parece".

"A mí las últimas dos subidas no me han afectado", aseguró. Esto se debe a que sus empleados ya tenían un salario por encima del estipulado, por lo que no supuso un cambio real para su empresa. "Si tú eras un empresario al que le afectó la primera subida, deberías ir grabándote la plaquita de que eres un crápula", destacó.

No conozco a este señor de nada pero según leo es el CEO de @dormitorum



Ahora mismo no necesito comprar un colchón pero tengo claro donde será mi próxima vez



¡Gracias! pic.twitter.com/QJeKtCYxDD — Mariano Cejas (@marianocejasr) June 2, 2024

"Si tú hace cuatro años le pagabas a tu empleado 680 euros, pues creo que eres un crápula", reiteró, entre risas. "Si te afectó la segunda subida, pues eres medio crápula. Y ahora lo que estamos haciendo es adaptar los sueldos a la vida".

Por eso, mientras que su compañero intentó defender a los autónomos "que empiezan a emprender", él quiso ser muy claro: "S tú eres un autónomo que has determinado que lo que tú haces ya no lo puedes hacer, si necesitas un empleado, entonces págales como tienes que pagarle. Si no puedes pagarle, oye, no lo contrates".

Para él, lo más importante es respetar los derechos de los trabajadores más allá que el ganar dinero: "Si no le puedes pagar todo lo que tienes que pagarle y no puedes cumplir con todos sus derechos, tú no necesitas un trabajador. Lo que necesitas es un socio".

El vídeo de la entrevista se viralizó rápidamente y arrancó los aplausos de multitud de usuarios, que criticaron las palabras del entrevistado y alabaron las de Álex Amaya, así como contaron sus buenas experiencias con su empresa, Dormitorum.

Muy bien definido los conceptos trabajador por cuenta ajena,autónomo y socio.Clase práctica de buenas maneras empresariales. — NadiaNK (@NadiaNK10) June 2, 2024 Mi padre de 94 años hospitalizado en UCI por covid, necesitaba urgentemente una cama geriátrico al día siguiente. Rogué a todas empresas su ayuda pero la listas de espera eran entre 5 y 10 días. La única que removió Roma fue @dormitorum al día siguiente estaba en casa. Gracias. — mel bauerson (@melbauerson) June 2, 2024

"No necesitó comprar un colchón, pero tengo claro dónde será mi próxima vez", escribió un tuitero. "Clase práctica de buenas maneras empresariales", opinó otro.