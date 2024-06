La "gracia" de unos clientes al salir de un restaurante provoca todo tipo de quejas: "No tienen educación"

Una norma básica de convivencia y educación es respetar los espacios públicos y no hacer en la calle lo que no harías en tu casa. Aunque esta regla no escrita, no siempre se cumple, especialmente en hostelería. Así lo ha explicado Soy Camarero.

El influencer ha compartido a través de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, la guarrería que se encontraron los trabajadores de una conocida franquicia de comida rápida al ir a recoger una mesa. "Qué divertido", ha asegurado en todo de ironía el usuario junto con una fotografía.

Como se puede ver en la mesa, los comensales utilizaron los sobres de kétchup y mostaza que no usaron para darle sabor a su comida, se convirtieron en material "de arte". Así, "pintaron" sobre la mesa diferentes caras y garabatos. Una actitud de lo más maleducada que ha abierto un debate a través de redes.

La publicación, que cuenta ya con más de 84.500 reproducciones, se ha llenado de todo tipo de comentarios. Así, mientras que algunos han asegurado que este tipo de comportamientos son propios de "niños pequeños" o "adolescentes", otros han destacado que es una falta de "educación".

"A mí, cuando un niño la liaba así y los padres me pedían una bayeta para limpiarlo, les decía que no se preocupasen e iba yo a limpiarlo. Cuando jode de verdad es cuando se van sabiendo que lo van a dejar así de mal y les da lo mismo la persona que tenga que limpiarlo", ha explicado un usuario.