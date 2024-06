La escalofriante actuación de una niña contorsionista en 'Got Talent': "Quiero ser bailarina, pero diferente"

America's Got Talent / YOUTUBE

En un programa como America's got talent puede ocurrir cualquier cosa y así lo demuestran en cada emisión sus concursantes. Y es que no solo acuden personas de EEUU, sino que los participantes acuden desde cualquier parte del mundo.

Así, desde cantantes, actores, humoristas o magos, cualquier talento puede convertirse en un don si se tiene la suficiente suerte. Lo más importante es dejar sin palabras a los espectadores, y tras 19 temporadas, queda demostrado que el espacio de Simon Cowell lo ha logrado.

Prueba de ello ha sido una de las aspirantes a convertirse en una estrella de la última edición. Arshiya, de 13 años, acababa de llegar desde la India al país y no podía ocultar su nerviosismo. Por eso, los jueces no tardaron en sentir cariño por la joven, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir.

"Soy bailarina, pero no quiero ser como los demás. Quiero ser diferente, así que intenté hacer gimnasia y añadí algunos movimientos de flexibilidad a mi baile", comenzó a explicar muy orgullosa de sí misma. Así, tras preparar todo el escenario, convirtió todo en una casa de muñecas típica de una película de terror.

Entre cabezas de muñecas de lo más espeluznantes apareció ella. Mimetizándose con el ambiente, se disfrazó con un vestido rojo "manchado" con sangre, lentillas blancas, y arañazos por todo el cuerpo. Todo ello moviéndose como si fuera la protagonista de un relato de miedo.

"Es como si fuera El exorcista", aseguró uno de los jueces al verla. Y es que Arshiya parecía no tener articulaciones gracias a la capacidad de sus movimientos. "Creía que ibas a salir con un vestidito y te ibas a poner a bailar", "es de lejos lo más espeluznante que he visto" o "creo que eres una de las mejores contorsionistas que he visto", fueron algunos de los comentarios de los jueces antes de darle el pase directo.