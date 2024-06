Hackean el móvil de su abuela y logra engañar a los estafadores para que le paguen a él

Las estafas llevadas a cabo por suplantaciones de identidad están a la orden del día en internet. La del 'hijo en apuros' es una de las más convincentes: los ciberdelincuentes consiguen engañar a personas a través de mensajes de Whatsapp donde se hacen pasar por un hijo de la víctima para pedir una cantidad de dinero debido a una urgencia. Una variante de esta estafa la ha vivido el tuitero Yamil, que ha compartido en esta red social la historia de cómo hackearon el teléfono móvil de su abuela para tratar de pedirle dinero a él. El final, sin embargo, no lo vieron venir los delincuentes.

Para intentar convencer a la víctima de la estafa, suplantaron la cuenta de Whatsapp de su abuela: "Escúchame, necesito un favor. Si puedes, me salvas", comienzan diciendo los estafadores.

"Qué pasó, abu", quiso saber el nieto, que ha compartido la conversación íntegra a través de una publicación en Twitter que se ha hecho viral al ser vista más de 7 millones de veces.

"¿Tienes para hacer una transferencia por mí? A las 12 me depositan y te lo devuelvo sin falta, me salvas", prosiguen los ciberdelincuentes. Ante esta petición, el joven no dudó en responder: "Sí, abu, pero ando con datos. O sea, tengo Whatsapp gratis. Mañana te ayudo que vuelvo a casa", se justificó.

La excusa no fue suficiente para los estafadores, que trataron de meterle prisa. "¿No puedes ahora? Es que lo necesito. ¿Nadie te puede dar wifi?", indicaron. "No, estoy en medio de acantilados, no conozco a nadie", continuó excusándose el joven, que decidió dar un giro a la estrategia de los delincuentes que ni ellos mismos fueron capaces de predecir.

Le hackearon el celu a mí abuela y me cargaron el celu JAJSJSJ pic.twitter.com/IZrk3SoiYz — Yamil (@Yamilpene) May 29, 2024

Yamil le pidió entonces a su falsa abuela que, para poder hacerle la transferencia, esta le cargara el saldo de los datos de internet del móvil. Los estafadores accedieron a ello y, una vez confirmó la carga del dinero, el joven se descubrió ante los ciberdelincuentes, a quienes consiguió engañar.

"Mi abuela no habla como un pibe de mi edad. Nos vemos", se despidió Yamil.