Un usuario descubre la curiosa manera en la que Google Maps pronuncia esta calle de Cádiz

Aplicaciones como Google Maps sirven de ayuda a muchos usuarios a la hora de ubicarse en un lugar determinado. La navegación guiada es una herramienta muy útil que encierra además sorpresas ocultas, como la compartida recientemente por un usuario de Twitter con una calle situada en el municipio gaditano de Conil de la Frontera.

Se trata de la calle Fuente Gallo, un nombre como otro cualquiera que pasaría desapercibido a ojos de los usuarios, de no ser por la forma en la que el asistente de voz pronuncia esta vía al realizar un gallo de verdad.

"La voz de Google al pronunciar la calle Fuente Gallo. Alguien que circulaba por Conil de la Frontera (Cádiz) se dio cuenta", ha indicado un usuario de la red social de Elon Musk al compartir un vídeo de TikTok en el que se aprecia la peculiar manera de pronunciar esta calle.

El vídeo compartido en Twitter no ha tardado en hacerse viral e incluso ha llegado a manos de la protagonista, cuyo gallo ha generado tanto revuelo.

Nikki García, la voz de Google Maps en España, ha salido al paso para contar el motivo por el que el gigante tecnológico decidió poner el sonido de un gallo a esa calle.

Para ello, García ha compartido el extracto de una entrevista donde lo cuenta: "Yo nunca he grabado nombres de calles, ni la palabra carrer ni nada, eso está construido, está pegado", ha explicado.

Por este motivo, ella indica que no tiene la culpa de cómo pronuncia realmente Google los nombres de algunas calles, y deja entrever que el caso particular de esta calle de Conil de la Frontera no sería la única que se pronuncia con un gallo al final.

"Lo que sí hice, por ejemplo, era cantar, grabé varias canciones. Había una en la que me pedían que soltara un gallito. Hice un gallo, por la gracia, y de repente, todas las calles de España que tenían la palabra 'gallo', que hay varias, pusieron la de la canción", ha concluido.