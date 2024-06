Una trabajadora del metro se cuela sin querer en un TikTok y acaba siendo la protagonista: "Me hizo el día"

Uno de los vídeos que más funcionan en plataformas como TikTok son aquellos en los que los usuarios enseñar qué ropa llevan puesta cada día. Por ello, los influencers se suelen grabar mientras esperan el metro o caminan por la calle.

Aunque grabar en espacios públicos puede significar que algunas personas pasen por delante de la cámara sin darse cuenta de que se está grabando un vídeo. Prueba de ello se ha vivido en el metro de Barcelona mientras la tiktoker Florci Gonzi posaba.

Fue entonces cuando una limpiadora pasó por detrás intentando no molestar mucho. "Es una pena tener que barrer en ese momento", decía la mujer, aunque lejos de cortar el vídeo, la joven le animó a que apareciera.

Así, entre risas y con mucha alegría, comenzó a decir: "Que se dé cuenta TikTok que aquí se limpia. Que la gente vea cómo trabajo gustosamente. Quien no trabaja, no come". Una actitud de lo más dicharachera que se ha ganado el cariño de todos sus seguidores.

El vídeo cuenta ya con más de 15 millones de reproducciones. Por eso, no es de extrañar que se haya llenado de todo tipo de comentarios. "Me hizo el día", "me encanta" o "ella es la mejor", han sido algunos de los más repetidos.