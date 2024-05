Le retiran el carnet de conducir y entra al juicio por videollamada mientras aparca el coche: "Va a ser una leyenda en la cárcel"

La pandemia ha demostrado la importancia de las videollamadas y la necesidad de este tipo de aplicaciones. Sin embargo, no todas las personas hacen un buen uso de esta herramienta.

Buen ejemplo de ello es el caso de un hombre que debía conectarse a través de Zoom a un juicio que tenía pendiente por la retirada del carnet de conducir. Hasta aquí todo puede parecer normal y no hay ningún problema, sin embargo, el acusado entró a la llamada mientras conducía.

"Señor Harris, ¿está usted conduciendo?", le preguntó el juez. "Estoy llegando al consultorio de mi médico en realidad. Deme un segundo, estoy aparcando ahora mismo", respondió el hombre ante el magistrado, que no daba crédito a lo que estaba viendo. "Estoy aparcando en estos momentos", insistió el hombre, que al parecer no era consciente de que estaba delatándose a sí mismo al mostrarse conduciendo a pesar de no tener carnet.

Por su parte, la letrada solicitó un aplazamiento de cuatro semanas, mientras que el juez seguía sin asimilar los actos del hombre: "Es un conductor con una licencia suspendida y estaba conduciendo, no entiendo qué ha hecho".

Ante la situación y la actitud del denunciado, el magistrado anunció que la fianza del acusado quedaba totalmente cancelada y que debía acudir a la prisión de Washington ese mismo día. "Entréguese en prisión. Si no se entrega, resultará en el arresto inmediato, sin fianza", dictó. Al escuchar la sentencia, el hombre se quedó sin palabras y totalmente en shock.

Este chico tenía un juicio porque le habían quitado el carnet de conducir.



Se unió a la llamada de Zoom mientras conducía. El resto es cine pic.twitter.com/oSUEfWuLBZ — ceciarmy (@ceciarmy) May 30, 2024

El vídeo no ha pasado desapercibido en redes sociales y acumula más de tres millones de reproducciones y más de 54.000 'me gusta'. Además, las reacciones no se hicieron esperar y muchas personas comentaron en la publicación.

"Hay días tontos y tontos todos los días", "Cuando la inteligencia te persigue, pero tú eres más rápido", "Empezar un juicio diciéndole 'dame un segundo que aparque jefe'. Este hombre va a ser una leyenda en la cárcel", "Cometiendo dos infracciones, conduciendo sin licencia y usando el móvil" son algunos de los comentarios más destacados.