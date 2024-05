Un español que trabaja en Dubai explica la ventaja que tiene sobre sus compañeros: "Una discriminación puede ser positiva"

No son pocos los trabajadores españoles que se ven obligados a emigrar a otros países para poder así encontrar mejores condiciones laborales. Para ello, también es importante saber en qué lugares pueden tener un inicio más sencillo.

Álex Huertas, un español que vive en Dubai, ha querido exponer su situación trabajando en este país. "La realidad es que aquí, en Emiratos Árabes, los españoles estamos muy bien valorados como profesionales y como personas, tanto por locales como por EXPAT (aquella persona que se va a vivir a otro país por alguna razón en concreto, como trabajo o amor)", ha comenzado a relatar en su último vídeo de TikTok.

El joven considera que la nacionalidad española es "de las más acogidas" y recomienda a los trabajadores a acudir allí. Esto se debe, según él, a que existe "una discriminación en el trabajo que puede ser positiva o negativa, en función de la nacionalidad".

Por eso, ha llegado a asegurar que los españoles que emigren a Dubai pueden llegar incluso a ganar más dinero que otras nacionalidades. "En el caso de que estés buscando trabajo o tengas pensado vivir aquí, los españoles estamos bien valorados", ha querido recalcar.

El video, que cuenta ya con más de 26.400 reproducciones, se ha llenado de todo tipo de comentarios. Y es que, muchos han asegurado que, por muy bien que se pague, no están dispuestos a perder sus derechos: "A Dubai no me voy, ni con todos los gastos pagados".