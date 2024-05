Auriculares de alta gama por precios de ganga... Así es la estafa que pasa en plena calle

La usuaria de TikTok @_.eliag._ ha contado cómo le hicieron picar el anzuelo junto a su amiga de una peculiar estafa en las calles de Valencia y ha querido subir un video a la red social para advertir al resto de los usuarios para que no caigan en la trampa igual que ellas.

"Nos acaban de estafar y en nuestra cara, se nos ha quedado una cara...", expresaba la chica al inicio del video en el que acumula ya más de 26.000 'me gusta'. Según contaban las dos amigas, chico se acercó a ellas en plena calle para regalarles unos auriculares sin marca, y fue ahí cuando empezó todo.

"¿Tenéis 10 segundos?", comenzó preguntando el chico, quién continuó explicando que regalaba los auriculares porque la empresa en la que trabajaba había cerrado por una estafa de su jefe. Sin embargo, los productos eran de Madrid y no de Valencia.

El chico les pidió algo de dinero para colaborar, "lo que fuera". En un inicio la TikToker había planeado darle cinco euros al chico, ya que esos cascos costaban 80 euros aproximadamente. Entonces, el chico reculó y les pidió un Bizum, haciendo así que le terminasen pagando 20 euros.

Sin embargo, la sorpresa vino cuando las dos amigas abrieron la caja de los auriculares: "Son cascos rojos, feísimos y de una calidad de mierda. Si os paran decid que no tenéis tiempo o que no sois de aquí, o que no queréis", decía la chica.

El video se ha inundado de comentarios en los que los usuarios afirman haber tenido experiencias similares: "Me pasó lo mismo con dos hombres italianos que me empezaron a dar colonias diciendo que estaban de viaje y que no les dejaban subirlas al avión, y luego me pidieron dinero para gasolina, y al no hacerlo me quitaron las colonias 'regaladas", explicaba @kecipee.