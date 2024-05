Una ginecóloga llama la atención al marido de una parturienta por estar jugando al Candy Crush en pleno esfuerzo de su mujer

Dar a luz no es una tarea sencilla. Tras nueve meses de embarazo, el día final puede ser uno de los momentos más dolorosos para muchas mujeres. Las dilataciones se pueden extender durante horas, y en ocasiones es necesario hacer cesárea para que todo salga de manera correcta. Por ello, es fundamental que cuenten con el apoyo de sus seres queridos.

Sin embargo, como así ha explicado una ginecóloga en TikTok, esto no siempre es posible. Muy indignada, Martina Villa ha contado la llamativa experiencia que ha tenido con una pareja. "Una de las cosas más increíbles que creo que me ha pasado nunca con ningún acompañante", ha comenzado a explicar.

Como así ha asegurado, esta llamativa vivencia ocurrió cuando estaba asistiendo a una mujer que llevaba 20 horas de parto. "Está cansada. Ella quería epidural y no le acababa de hacer efecto, no puede más. Para mí es un momento de admiración máxima, hacéis un esfuerzo titánico", ha narrado, aunque a quien parecía no importarle mucho era a su marido.

"Cuando está diciendo: 'Voy a tirar la toalla, no puedo más Martina, sácamela'. De repente veo al marido jugando al Candy Crush. Le tuve que llamar la atención", ha asegurado aún sorprendida, "le coges la mano, le das agua, le secas la frente, le das soporte emocional. Me da igual, pero tienes que estar aquí. No puedes estar jugando al Candy Crush".

"Los acompañantes tenéis unas parejas que están haciendo un esfuerzo absolutamente heroico y os necesitan", ha destacado como reflexión final. El video, que cuenta ya con más de 798.000 reproducciones, se ha llenado de comentarios asegurando que la relación no parece tener mucho futuro.

No han sido pocas las mujeres que han asegurado que sus casos dueron muy parecidos: "Así empezó mi divorcio". "27 horas, el mío se sentó, creyeron que se estaba mareando y respondió: 'No, es que estoy cansado'. Mi mirada le fulminó y se levantó al instante", ha contado una de sus seguidoras.