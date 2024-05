Una joven se marcha de una entrevista de trabajo tras escuchar una de las cuestiones: "La pregunta más grosera que me han hecho"

Una joven estadounidense compartió en TikTok la surrealista experiencia que vivió en una entrevista de trabajo. Tras una de las preguntas que le hizo la entrevistadora, decidió marcharse indignada.

Madison, que se hace llamar Madisonlbeard en redes sociales, tiene 23 años y acudió a una entrevista para ocupar un puesto como camarera en un restaurante. Durante la reunión, la entrevistadora le expresó si podía hacerle una pregunta. "En mi mente, supuse que esta mujer me preguntaría algo formal, relacionado al ámbito profesional. Pero al final me equivoqué", expresa la joven en el vídeo.

La entrevistadora le preguntó si tenía algún problema en los dientes. Completamente asombrada, Madison le dijo que sus padres no habían podido pagarle el tratamiento de ortodoncia cuando era pequeña. La mujer se levantó para buscar algo y, en ese momento, la joven aprovechó para huir del lugar sin avisar.

El vídeo se ha hecho viral en la red social, donde ha alcanzado cerca de un millón y medio de visualizaciones y más de 43.000 likes. "Me habría quedado para preguntarle el nombre de sus gerentes. Lo siento mucho", "Esto me enfada mucho. Siento mucho lo que te pasó", "No hay razón para preguntar eso en una entrevista", fueron algunos de los comentarios de apoyo de varios usuarios de TikTok.

Algunas personas también contaron sus propias experiencias. "Tengo un eccema grave y la cantidad de adultos que me preguntan qué pasa con las cicatrices o las erupciones es una locura", "Un profesor universitario me llevó a un lado y me preguntó si se podía hacer algo con mis dientes porque distraía. Nunca lo olvidaré, me dio complejo", expresaron otros usuarios.