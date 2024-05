Una cadena regala pollo gratis si no vas en coche y los restaurantes se les llenan de caballos, escobas, carretillas, barcas...

jay dime: chavales yo: jay, dime jay dime: vamos para el @KFC_ES que regalan pollo💯 mi colega el que no ha currado en su vida: https://t.co/8lJbnhFHgS pic.twitter.com/hAvfKxZdaZ

Gracias por el pollo, me han dejado una última comida antes de "mi excursión" https://t.co/ttQSBGTGml pic.twitter.com/dodA6ss7G1

Joder el señor White siempre se pasa que flipas conmigo, menos mal que al menos me invita a comer de vez en cuando @KFC_ES https://t.co/jer7c0lctn pic.twitter.com/z1rwX5WYAf

Me estaba echando una partida y me ha entrado hambre, por suerte me ha pillado cerca😅 @KFC_ES https://t.co/FCmZC5jX9Z pic.twitter.com/Ih1wo6zbjP