La divertida reacción de un hombre al subirse en una atracción en la Feria de Córdoba: "Se me ha bajado la tensión"

Un hombre se ha hecho viral en redes sociales tras subirse a una atracción de la Feria de Córdoba con sus amigos. Uno de ellos grabó su reacción y el vídeo ha alcanzado cerca de 500.000 reproducciones en X, antes Twitter.

"Mira qué alto. Se ve toda la feria", expresa el protagonista del vídeo cuando está arrancando la montaña rusa. Una vez que la atracción empieza a ir más rápido, el hombre se pasa gritando los casi dos minutos que dura.

"¡Ay, señor, esto no se puede aguantar!", exclama el chico, mientras los tres amigos que lo acompañan no pueden parar de reír. "¡Que me salgo!", continúa expresando entre sus gritos y las carcajadas del resto.

Un gitano en la feria de Córdoba... 3 veces he visto el video 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ePBDLZWNEQ — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) May 21, 2024

El hombre consigue relajarse un poco, pero comenta a sus amigos que no siente ni la mano. "Se me ha bajado la tensión. Tengo la boca seca. Me he mareado", expresa, mostrándose desorientado.

Antes de que la montaña rusa frene, el chico propone un plan para sustituir las atracciones: "En esto no se puede montar uno, vamos a beber vinillos, a pasear la feria". Pero, cuando está a punto de acabar la atracción, esta vuelve a acelerarse por unos segundo. "¡Me he matado!", dice de nuevo exaltado.

La publicación se ha viralizado en redes sociales, alcanzando cerca de 500.000 reproducciones y más de 4.000 likes en X. "Pero qué necesidad hay de pasarlo mal", "Yo pensado que estás en la mayor montaña rusa de la historia y resulta que estás en el Ratón Vacilón" y "La última vez que me subí en un cacharro de la feria estuve mareada tres días", son algunos de los comentarios que han dejado en el post.