La maravillosa respuesta de esta pareja a un comentario racista: "Me presentó a su familia, que también iba de liana en liana"

Andrea y Bouba son una pareja que crea contenido en TikTok, actualmente son bastante conocidos en la red social y cuentan con más de 100.000 seguidores. En uno de sus vídeos se han coronado con la ingeniosa respuesta que le han dado a una persona que les ha preguntado si se habían conocido en la selva. Un comentario claramente racista, ya que él, Bouba, es negro.

"Pues sí, yo fui a Guinea a estudiar los insectos de allí de la selva", empieza explicando Andrea. "Y, de repente, estaba parada mirando un bicho palo y vino hacia mí una liana, y era Bouba, que es de la tribu Guntusumu, y se paró. Claro, él no sabía hablar nada. Él hablaba como lolololalalala", ha continuado intentando aguantarse la risa. "Así como con gritos y cosas raras. Y allí lo conocí. Me presentó a su familia, que también iba de liana en liana y hasta hoy".

El vídeo se ha hecho viral y la ingeniosa respuesta de la pareja ha encantado a los usuarios de la red social, ya que más de 3.000 personas han comentado el vídeo. "La mejor respuesta de la vida, suerte del estudio de los bichos palos" o "yo el mío lo compré, cuesta mucho encontrarlos en estado salvaje hoy en día" son algunos de los mensajes más destacados de los usuarios que captaron la ironía del vídeo.

El comentario racista viene a raíz de un vídeo anterior en el que la pareja cuenta realmente como se conocieron. "Nos conocimos en 2017 en una discoteca de aquí de Murcia. Era un pub. Entré con una amiga, íbamos con dos chicos y vi a Bouda y me gustó. Yo dije: 'qué guapo es'. Me puse a bailar con mi amiga y lo miraba, me miraba, nos mirábamos", ha relatado Andrea.

"Bouba se acercó, nos pusimos a hablar y me dijo: Andrea se me ha apagado el móvil. Te doy mi número y si quieres me hablas. Y así fue, a la mañana siguiente le hablé".