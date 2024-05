Una chica alquila un apartamento con vistas al mar en Airbnb y al llegar se lleva una sorpresa: "Me siento estafada"

Clarisa Murgia, una joven argentina que reside en Italia, ha compartido en su cuenta de TikTok un vídeo mostrando la realidad de un apartamento que alquiló en Airbnb en el que le prometían "vistas al mar".

"Me siento estafada chicos", expresa la usuaria de la red social en el vídeo en el que muestra el balcón del apartamento. Al principio, la perspectiva hace que parezca que realmente la vivienda tiene unas maravillosas vistas, pero la realidad es otra cuando sale al exterior.

El apartamento realmente tiene vistas a un patio interior en el que hay una gran lona con una foto del mar impresa. "Nunca nadie me engañó de esta manera", escribe la argentina con humor.

La publicación se ha hecho viral, alcanzando cerca de tres millones de visualizaciones, y muchos usuarios de TikTok han reaccionado ante ella. "Por un momento me lo creí", "A ver, vista al mar es", "El verdadero me río por no llorar", han sido algunos de los comentarios.

Otros han querido dar algunos consejos para aquellos que estén pensando en alquilar algún apartamento. "No solo se dejen llevar por las fotos del Airbnb, vean en el mapa la ubicación y de ahí al menos una idea deben tener de si verdaderamente está cerca al mar", ha expresado un usuario de la red social.