Clases "infalibles" para ser multimillonario y burpees por más de 1.000 euros: así ha sido la viral 'masterclass' de Llados en un casino

Amadeo Llados es uno de los influencers más conocidos actualmente. Con su discurso sobre el desarrollo personal y el fitness asegura a los que le siguen que pueden llegar a convertirse en millonarios. Una actitud que ha suscitado todo tipo de polémicas debido a los precios de sus clases o a los requisitos que se deben cumplir. Y es que, como así asegura él mimso, "si no tienes dinero, te faltas al respeto".

Su filosofía se basa en decir que es una "vergüenza" estar gordo y ser pobre. Es por eso que "ayuda" a todo aquel que acude a sus clases "infalibles" para poder hacer felices a quienes le sigan. Aunque, no todo el mundo puede permitirse seguir a este 'profeta'. Prueba de ello ha sido una de sus últimas acciones.

Por el módico precio de 1.000 euros (que asciende hasta casi los 5.000 euros para los clientes vips), 150 personas acudieron al Casino de Aranjuez, en Madrid, a una charla sobre el desarrollo personal. La "masterclass para crear la vida de tus sueños" no solo ofrecía una serie de conferencias sobre el marketing y las finanzas, sino que además contaba con una serie de actividades físicas.

Llados ha puesto a hacer burpees a toda la gente que ha ido a su “mastermind” de 1.000€. Nunca dejarán de sorprenderme las personas. pic.twitter.com/SGC62qPrRK — CriptoSexo (@CriptoSexo) May 18, 2024

Subido al escenario, animó a todos los asistentes a hacer una serie de burpees. Este tipo de ejercicio se ha convertido en una de sus señas de identidad y se basa en hacer una flexión y levantarse saltando con los brazos hacia arriba. Así, todos los asistentes se tiraron al suelo al ritmo de la canción 2 for 1 de Key Glock.

Una experiencia "muy enriquecedora", asegura el propio Llados: "He experimentado uno de los mejores días de mi vida. Empezando conduciendo mi Lamborghini sobre las 8:30 de camino al evento de Madrid, he viajado al pasado. Misma carretera y misma hora que cuando en bus iba a la Universidad".

"Ahora iba en Lamborghini con la mujer de mi vida a mi propia Universidad, que ya ha creado líderes que están ganando masivamente en todas las áreas de la vida. Son 150 jefazos, no asistentes. ¡Yo no he vendido nada aquí! Solo les he dado un paso a paso para ganar en todas las áreas", ha asegurado muy orgulloso.

Ante los altos costes de las clases y la actitud del influencer, no han sido pocas las críticas que ha recibido. A través de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, se ha llenado de cientos de comentarios riéndose de los asistentes. "La gente es muy tonta", "catetos" o "ni siquiera hacen los bupees bien", han sido alguno de los mensajes más repetidos.