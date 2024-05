Los tres trucos para saber si tienes mal aliento antes de que te lo diga otra persona

El mal aliento es uno de esos inconvenientes de los que uno no puede darse cuenta, a no ser que alguien se lo diga. El problema es que hay que tener mucha confianza para hacerlo y no muchos se atreven.

Pero hay algunas maneras de averiguar si de nuestra boca sale mal olor. el doctor Deepak Aulak, fundador de la aplicación dental Toothfairy, basada en inteligencia artificial, explica en el Daily Mail cómo.

Para ayudar a las personas a autodiagnosticarse y abordar el problema, Deepak Aulak ha identificado tres signos de que podrías tener mal aliento.

En primer lugar, está la prueba del olfato: lame tu muñeca, déjala secar y luego huélela. Si huele mal, es probable que tu aliento también lo haga.

En segundo lugar, el hilo dental: después de usarlo, huélelo para detectar malos olores persistentes. Si haces esto y puedes identificar un mal olor, esto es un indicador de que puedes tener mal aliento.

Por último, una prueba visual: mira tu lengua en el espejo. Si notas una capa blanca o cremosa en la lengua, puede ser un signo de mal aliento.

¿Cómo evitarlo? Normalmente, se puede resolver cepillándote los dientes y usando hilo dental de manera regular y minuciosa, y enjuagándose con enjuague bucal. Esto puede ayudar a erradicar la mayoría de las causas del mal aliento, incluida la acumulación de placa.

Sin embargo, Aulak advierte: "En algunos casos, tener mal aliento con regularidad puede ser un indicio de algo más grave, incluida una afección médica no descubierta".

"Si esto es algo que reaparece regularmente, te recomiendo encarecidamente que consultes a tu dentista para que pueda llegar a la raíz del problema", concluye.