Un profesor universitario muestra el mensaje "real" que le ha dejado un alumno en un examen: "No le culpo a él, sino al sistema..."

En época de exámenes, no siempre salen los resultados que uno querría. Eso es lo que le pasó a un alumno universitario, que, junto a su prueba, entregó un comentario a su profesor escrito en la misma que ahora se ha hecho viral en internet.

Según ha revelado Pau Colominas, profesor de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), uno de sus alumnos le ha dejado en un examen que, de lo sorprendente que es, ha tenido que especificar que "es real".

"Educamos a los niños en los sentimientos en vez de educarlos en los contenidos. Y cuando llegan a la universidad me escriben esto (es real)", ha justificado el profesor en X.

"Lo siento por haberlo hecho mal, no quiero que pienses que eres mal profesor, todo lo contrario, simplemente no he podido estudiar bien", es el mensaje que el alumno le ha dejado y que se puede ver en la publicación del profesor.

Ante los comentarios recibidos, este ha dejado claro que no se trata de una crítica al joven: "Tampoco debería ser un comentario propio de la ESO. No le culpo a él, sino al sistema que nos trae aquí", ha expuesto.