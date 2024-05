La pregunta trampa que puedes hacer para saber si estás hablando con un chatbot y desenmascararlo

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en los últimos meses ha dado pie a un aumento de los delitos y las ciberestafas, sobre todo gracias a la capacidad de estas herramientas para suplantar a seres humanos.

El problema es que cada vez es más difícil diferenciar a las personas reales de las máquinas, aunque existen trucos, según los expertos, que nos pueden ayudar.

El diario británico The Sun recoge la opinión de Martin J. Kraemer, defensor de la concientización sobre la seguridad en KnowBe4, quien reveló una pregunta clave que debemos plantearnos y por qué deberíamos buscar patrones en las conversaciones.

"Tomemos como ejemplo las estafas románticas", dice. "Para saber si estás hablando con un bot o con una persona real, puedes preguntar por eventos recientes, buscar patrones repetitivos y estar atento a cualquier acción que se te solicite", añade.

"Después de todo, los chatbots maliciosos realmente no quieren chatear. Quieren que realices una acción que sea beneficiosa para un atacante pero no para ti", prosigue.

"Ten en cuenta que tu interlocutor te presiona y te manipula emocionalmente. Eso es crear cualquier solicitud para ayudarlos a salir de una situación aparentemente difícil que requiere recursos financieros u otros favores, y que parece empeorar con el tiempo", dice Kraemer.

"Especialmente, cuando supuestamente eres la única persona que puede ayudar. Si algunas o todas estas cosas son ciertas para tu chat, entonces estás siendo manipulado", sostiene el experto.

La idea de solicitar información sobre eventos recientes se basa en el hecho de que algunos chatbots de IA no tienen información actualizada, porque fueron entrenados hace un tiempo. Si la persona con la que estás hablando da una respuesta convincente a esa pregunta, no es garantía de que estés hablando con un humano. Pero si la persona con la que estás hablando no pasa la pregunta, es un claro indicio de que es un chatbot.

Un portavoz de Comparitech, una empresa del sector, añade otros consejos: "Permanece atento a las respuestas repetitivas que parecen carecer de humor y empatía. Los robots suelen tener una ortografía y una gramática impecables, pero una redacción torpe y rígida. Los tiempos de respuesta siempre rápidos son otra señal", dice.