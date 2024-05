La emotiva carta que una alumna le ha dedicado a su profesor antes de Selectividad: "Ha sido un gusto estar en tus clases"

Con la selectividad a la vuelta de la esquina, muchos estudiantes de segundo de bachillerato se encuentran preparando los exámenes de ingreso a la universidad. Son momentos de mucho nerviosismo y tensión, por lo que los profesores intentan a su modo poder calmar el ansia. Aunque, en ocasiones, son sus propios alumnos quienes les sorprenden a ellos.

Prueba de ello ha sido el emotivo mensaje que una estudiante le ha dejado a su profesor en su último examen. Así lo ha mostrado Luis, un docente, a través de su cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

"Cuando empiezas a corregir el último examen de Geología de 2º de Bachillerato y te encuentras sorpresas como esta, te das cuenta de que nuestra profesión, a pesar de tantas dificultades, es la mejor del mundo", ha escrito en referencia a la nota que le dejó su alumna.

Quan comences a corregir el darrer examen de Geologia de 2n de Batxillerat i et trobes sorpreses com aquesta, te n'adones de que la nostra profesió, a pesar de tantes dificultats, és la millor del món. pic.twitter.com/LPfFtFhMWi — Luis_M.Señor (@Montparnase19) May 14, 2024

"Gracias por estos maravillosos tres años que me has proporcionado, eres el mejor profesor que he tenido. Ha sido un gusto estar en tus clases y cogerte todo este cariño que te he cogido", se puede leer en la imagen que ha compartido. "No te olvidaré cuando sea ganadora en CrossFit, no te preocupes, espero seguir en contacto contigo, un fuerte abrazo, y gracias de todo corazón", ha finalizado.

La publicación rápidamente se ha llenado de todo tipo de comentarios felicitado el buen trabajo del docente, así como el apoyo por parte de la alumna. "Cuando se acuerda toda su vida de aquel profesor y de aquella asignatura, es que se han hecho las cosas bien. Felicidades", ha sido uno de los mensajes más relevantes.