Una española que vive en Argentina desvela cosas que en España son propias de ricos y en Argentina son asequibles

El nivel de vida no es igual en todos los países y los bienes y servicios tienen distintos precios que pueden variar en función de la inflación u otros factores socioeconómicos. A este respecto, una joven española que vive en Argentina ha compartido cuáles son las diferencias entre los dos países.

"Todos sabemos que Argentina es muy variante y hace un tiempo había muchas más diferencias", avisa la joven Mariacollc en un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok, donde afronta las cosas que "en España son de ricos", mientras que para los argentinos "son normales".

Una de ellas y la que más preocupa a los jóvenes españoles es comprar o alquilar una casa para independizarse que, según la tiktoker, en Argentina se puede hacer más fácilmente: "Mi hermana por 700 euros comparte un piso de dos, es decir, está ella y su compañera".

Asimismo, en Argentina es habitual que "una persona te ayude con la limpieza de casa" una circunstancia para la que "en España tienes que estar en una posición bastante acomodada".

"En Argentina yo tengo amigas que tienen un salario medio y se pueden permitir una ayuda un par de veces a la semana o una vez", ha añadido la española.

Estética

Por otro lado, los cuidados y tratamientos estéticos como hacerse las uñas, las cejas o las pestañas también son más baratos en comparación con España y "el resto de Europa".

"Cuando sé que me voy a ir de viaje a España me quito las uñas y no me lo hago más hasta que vuelvo", ha asegurado, a la par que ha afirmado sentir que en Argentina "con un trabajo medio puedes acceder a ese tipo de privilegios y en España es mucho más complicado".

Además, pone de ejemplo los "retoques estéticos" como una operación de pecho, que en Argentina "puede costar unos 5.000 dólares" el más caro, a diferencia de los ocho o diez mil euros en España: " Existe un plan en el cual tu recibes una operación estética gratis anualmente".