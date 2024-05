Una joven catalana explica su confusión lingüística cuando se encuentra en los restaurantes de Madrid

En la actualidad es vital saber idiomas, pero a veces puede crear más de una confusión, como le ocurre a una joven catalana con el castellano y su idioma materno.

La tiktoker Julianacanet ha compartido un vídeo en su perfil de la red social donde explica en español lo que le ocurre cuando acude a Madrid tras hablar, prácticamente cada día, solo en catalán.

"Cuando voy a Madrid me pasa que cuando me hablan en castellano los camareros, muchas veces por inercia, respondo en catalán porque realmente olvido totalmente que estoy en Madrid y que tengo que hablar en castellano", ha contado a sus seguidores.

Juliana asegura que la principal causa es que se ha acostumbrado a que en Cataluña se habla en catalán "todo el rato", pero la gente muchas veces contesta en castellano y por eso no es "tan raro" hablar en un idioma y responder en otro.

"El catalán me lo oís hablar cada día, el castellano es verdad que me cuesta un poco más pero aún así me defiendo bastante. Tengo mis momentos que realmente me cuesta un poquito más porque al final no es mi lengua materna", ha añadido.

La joven ha aclarado que también habla inglés, y lo demuestra hablando en este idioma durante medio minuto para explicar que le gustaría mejorar porque no se le da muy bien.

Ante sus dificultades para hablar en inglés, algunos seguidores han notado que habla un perfecto español y no debería tener ningún problema cuando se encuentra en Madrid: "Para no hablar castellano te has marcado una buena parrafada bien rápida y natural, cosa que en inglés no ha sucedido".