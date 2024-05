Una 'tiktoker' genera diversidad de mensajes por su opinión sobre las bodas: "Lo haría por los 15 días de vacaciones"

Una boda es, sin duda, un evento muy especial. El "gran paso" para la mayoría de las parejas pasa por el altar y el archiconocido 'sí, quiero'. Sin embargo, este tipo de eventos también suponen una gran cantidad de gastos, tanto para los novios como para los invitados.

Prueba de ello ha sido el discurso que una tiktoker ha compartido a través de su perfil, provocando todo un debate en la red social. "Voy a explicar los motivos por los que yo no voy a las bodas", ha empezado a contar a raíz de un comentario de una persona preguntando el motivo.

"No me gusta el paripé de las bodas, hoy en día creo que es un trámite que podría ser firmar un papel y hacer una fiesta. Se ha montado que ahora todo el mundo quiere una boda de influencer, con todo ese momento de las fotos", ha explicado, asegurando que ella no se siente "cómoda" con este tipo de comportamiento.

"No me gusta sentirme obligada a hacer algo", ha afirmado. De hecho, según ella, ir a este tipo de eventos no lo gusta a nadie, pero lo hacen porque sienten la "presión": "Pasan por el aro". "No me gustan las cosas socialmente impuestas", ha confesado.

"No entiendo las bodas de los amigos del pueblo. Les deseo lo mejor, pero no tiene sentido", ha continuado. Según ella, desde que se mudó, no cree que sea necesario ir a los enlaces de las personas que estuvieron en su vida de joven si ahora no está en su "día a día".

Además, ha recalcado que es un gran "desembolso" y, a expensas de sonar "egoísta", prefiere gastar el dinero en "irse de viaje": "Me va a hacer más ilusión ahorrar para irme que estar en la boda de dos personas".

Aunque no solo se aplica a las bodas de otras personas, ella tiene muy claro que si algún día se casa lo hará solo por "los 15 días de vacaciones" y para que "el día de mañana" todas sus pertenencias sean para su pareja. "Es un tema estratégico, no me casaría por amor", ha asegurado.

Ante sus palabras, no han sido pocos los que han criticado sus declaraciones asegurando que no es "buena amiga". "Me alegra no tenerte como amiga. En nada te verás sola en la vida. Suerte" o "eres la alegría de la huerta", han sido alguno de los comentarios más repetidos.