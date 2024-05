El tierno mensaje que una mujer le ha enviado a su acompañante de BlaBlaCar: "Me ha enriquecido conocerte"

Debido a los costes de viajar, ya sea en coche o en transporte público, aplicaciones como BlaBlaCar, con la que conductores y viajeros pueden ponerse en contacto para viajar de manera más económica y sostenible, cuentan con cada vez más usuarios.

Independientemente de la edad o la procedencia, lo único importante es que dos, o más personas, vayan al mismo lugar a la misma hora. Y aunque sí que es cierto que es fundamental tomar una serie de precauciones, lo cierto es que en algunas ocasiones se pueden vivir experiencias muy bonitas. Prueba de ello ha sido el audio que Nerea ha compartido.

La joven viajó durante más de cinco horas junto a una mujer de 60 años. Al principio, podría haber pensado que al llegar a su destino sus caminos se separasen. Sin embargo, después de tanto tiempo, quiso mandarle un mensaje para agradecerle el buen rato que había pasado.

"Yo al volante con una mujer de 60 años de copiloto que fue un ser de luz maravilloso. Me dejó este audio", ha explicado en su vídeo de TikTok más reciente. "Bueno, bonita, ya me despido, deseando que hayas pasado una buena comida con tu familia, la leche fría de tu abuela, todo lo que ha hecho mamá", se ha podido escuchar en el vídeo.

"Un saludo para todos, aunque hayamos compartido solo unas horas de nuestra vida, a mí me ha enriquecido conocerte, bonita. Eres un cielito, sigue así, cuídate mucho y que te vaya muy bonita la vida. Adiós y hasta pronto", le ha asegurado la mujer muy contenta de haber podido viajar con ella.

El vídeo cuenta ya con más de 768.000 reproducciones. Por ello, no es de extrañar que muchos usuarios hayan aplaudido la actitud de la mujer. "De verdad que estas cosas me hacen creer que la humanidad no es tan mala. Qué linda", ha sido uno de los comentarios más repetidos.