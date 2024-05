¿Sándwich o bocadillo? El vídeo de una joven en un bar de carretera desata el debate en redes

Aunque en Latinoamérica y España se hable el mismo idioma, lo cierto es que debido a las diferencias de los dialectos, en muchos casos se pueden vivir confusiones. Y es que, lo que para unos puede significar una palabra, para otros puede ser algo completamente diferente.

Prueba de ello ha sido lo que le ha pasado a Marustefanoli, una joven uruguaya viviendo en España. La joven, que se encontraba en un bar de carretera, pidió un "sándwich de jamón y queso" pensando que sería el típico sándwich mixto.

Sin embargo, cuando el camarero le trajo su pedido, no era lo que ella se había imaginado. En el plato había un pequeño bocadillo de jamón serrano y lo que parece ser queso manchego: "En España pides un sándwich de jamón y queso y te traen esto. O sea la cantidad de queso... pero qué es esto".

Tanto el pan, como el tipo de jamón o el "poco" queso que tenía, todo fue una tragedia para la joven. Y es que, aunque ha asegurado que estaba "delicioso" y se lo comió encantada, lo cierto es que no era lo que ella hubiera querido en un primer momento. Por eso, no dudó en compartirlo en su perfil de TikTok.

Lo que ella no se había imaginado es que su publicación se llenase de cientos de comentarios de españoles, asegurando que no puede "generalizar" y que seguramente fuera culpa suya por no "especificar". "Donde se ponga un buen pan de molde con jamón York y queso de lonchas, que se quite un bocata de jamón serrano y queso manchego", o, "pediste un bocadillo, a mí no me vaciles", han sido los comentarios más repetidos.