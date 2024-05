La sorpresa que se ha llevado una chica al intentar renovar su DNI: "No existo, no hay registros de mí"

Renovar el DNI es una tarea relativamente sencilla. Solo es necesario pedir cita y acudir con una foto de carné reciente. Sin embargo, en el caso de Jana ha sido una completa odisea. Y es que hay un dato erróneo en su carné de identidad, su fecha de nacimiento.

Todo comenzó cuando ella tenía 14 años. Como así ha contado a través de TikTok, al hacerse el DNI por primera vez descubrió que aunque ella había nacido el 14 de diciembre, en el registro ponía el 12 de ese mismo mes. Por eso, aunque intentaron rectificarlo, poco pudieron hacer.

"No se volvió a tocar el tema", ha asegurado, hasta hace un año. "No existo. No estoy registrada en el Registro civil. No hay rastro de mi nacimiento, de mi existencia", ha empezado a explicar todavía muy sorprendida. "A cada cosa que iba descubriendo más, decía 'no puede ser real".

La joven, que actualmente vive en Barcelona, nació en Valencia, y lleva ya "un año" intentando contactar con el registro civil para poder modificar la fecha de su nacimiento. Tanto vía telefónica como por correo, la respuesta siempre es la misma: "Jana Errando no consta en el Registro Civil de Valencia". Por eso, no le quedó más remedio que pedirle ayuda a su tía, que sí que vive allí.

"Se ponen a buscarme y no aparezco. Y justo cuando mi tía se levanta que se está yendo, la chica le dice 'espera, que ya le he encontrado. Por nombre no me aparece, pero por tomo sí que me sale una Jana registrada en esa página", ha explicado. El motivo por el que no aparecías era el nombre. En lugar de Errando ponía Errado.

"No solamente mi nombre, el apellido de mi madre, que es monje, lo habían escrito con g. Y ya para más colofón de traca, mi fecha de nacimiento, que sí que ponía 12 de diciembre de 1900... borrón. No se sabe en qué año nací. No solamente no me llamo como me llamo, mi madre no es mi madre, sino que no se sabe en qué año he nacido", ha asegurado ya sin poder creérselo.

Aunque aquí no acaba la historia, porque no puede demostrar nada sin el dictamen de una jueza, porque desde el hospital han eliminado todos los registros de antes del año 2.000 porque "ocupaban mucho sitio" y "nadie se ha preocupado por digitalizarlos". "No hay registro de que yo naciera", ha explicado, "lo más probable es que me tenga que quedar con el día 12 para siempre".