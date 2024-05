Un sevillano siembra la polémica al hablar de la Puerta del Sol de Madrid: "Ni un mísero naranjo"

La Puerta del Sol de Madrid es el punto neurálgico de la capital por el que cada año pasan millones de turistas. Las recientes obras de mejora de esta plaza, que ahora está peatonalizada y ha modificado la ubicación de algunos de sus elementos más característicos, como la estatua de Carlos III, tampoco han estado exentas de polémica. La más comentada ha sido la ausencia de árboles o de cualquier otro elemento que pueda proporcionar sombra en verano, cuando las olas de calor aprietan a los viandantes, con temperaturas por encima de los 40 °C.

En este contexto, un sevillano se ha sumado para opinar sobre esta emblemática plaza madrileña en las redes sociales, aunque sus palabras no han sido del agrado de todos los usuarios.

"Perdonadme los madrileños, pero vaya mierda hormigonada que es la Puerta del Sol", ha escrito Guillermo Ferrer, licenciado en Biología, en la red Twitter (ahora X).

"Ni un mísero naranjo", ha opinado a continuación sobre este espacio público, un comentario que le ha valido la respuesta de numerosos usuarios.

Perdonadme los madrileños, pero vaya mierda hormigpnada que es la puerta del sol.



Ni un misero naranjo... pic.twitter.com/lT33qoooN7 — Guillermo Ferrer (@fenris1234) May 3, 2024

"La Puerta del Sol tiene un sentido y cumple un cometido. A los madrileños nos gusta encontrarnos ahí. Un paseo más allá tienes El Retiro y si te mueves un poquito, la Casa de Campo", le ha respondido un usuario, mientras que otros han justificado que no tiene árboles porque por debajo de la plaza están las estaciones de Metro de Madrid y Cercanías Renfe.

En respuestas a los comentarios de muchos tuiteros, Ferrer ha defendido que "si en Sevilla podemos plantar naranjos y buganvillas en maceteros y parterres, en Madrid también podéis. Que no hablo de poner plataneras o ficus... Entre no poder poner arbolazos tipo platanera y que no haya ni un geranio en toda la plaza, hay un término medio".

En su opinión, el problema reside en que "no le han puesto ni una sombra", lo que afecta al "aumento de temperatura que esa plaza provoca".

Los comentarios en defensa del actual estado de la plaza no han convencido al tuitero, si bien ha reconocido que entiende "que haya diferentes gustos". "Pero que en España en verano hace más de 40 grados, y una plaza de piedra sin sombra es un horno, creo que es innegable", ha zanjado.