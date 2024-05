La respuesta de un joven español a los latinoamericanos que le dicen que hay que devolver el oro

"Devuelvan el oro, españoles", es una frase que muchos usuarios latinoamericanos suelen emplear en redes sociales, especialmente TikTok, donde responden a muchos otros creadores de contenido españoles. El usuario de TikTok @kappahhh4 ha querido entrar en este debate a través de un vídeo a modo de parodia en esta red social.

"Latinoamericanos, este es un mensaje de los españoles. Cuando nos decís que os devolvamos el oro, sinceramente no tenemos ni idea de lo que estáis hablando", ha comenzado explicándose este usuario.

"A ver, obviamente entendemos que os referís al oro que os robaron nuestros antepasados cuando os invadieron y os colonizaron", ha querido aclarar, antes de responder directamente que lo que no entiende es "cómo queréis que os lo devolvamos". "¿Creéis que tenemos oro por ahí por casa? No. No he tocado una cosa de oro, yo creo que en mi vida", ha añadido.

El motivo de este vídeo se debe a un contenido anterior en el que hablaba de las diferencias entre el doblaje latino y el doblaje castellano en películas y series de televisión. En ese vídeo, una joven le respondió exigiéndole que devolviera el oro que "no es tuyo".

"¿Qué oro? Yo no tengo tu oro, si tuviese tu oro no estaría en TikTok haciendo vídeos para mendigar tres míseros euros", ha justificado. "Si te refieres al oro que te robaron mis antepasados, lo siento, ni siquiera les conozco, no sé qué quieres que haga", ha agregado.

Respecto a ese tipo de comentarios, el joven ha reconocido que no sabe "si es una broma o si realmente queréis que vayamos al Gobierno de España y digamos: oye, devolvedle el oro a los latinoamericanos, por favor", ha comentado con ironía.

"Yo no os puedo devolver el oro porque no he tocado algo de oro en mi vida", ha incidido. "No tengo nada de oro. Os puedo devolver una botella de agua, ropa sucia...", ha dicho, señalando a los objetos que tiene a su alrededor en la habitación.

A pesar del tono sarcástico del vídeo, el joven tiktoker ha admitido que "obviamente la colonización fue terrible, horrorosa y os robamos muchas cosas. Pero siendo completamente sincero, no controlo ni las acciones de mis antepasados, de hace como 400 años, ni del banco central español, donde está el oro. De verdad que lo haría, pero no puedo", ha concluido.