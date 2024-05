El motivo por el que un español no va al médico en Irlanda: "Se ríen en tu cara"

Lo normal cuando se tiene cualquier tipo de problema de salud es ir al médico, para poder tomar algún tipo de medicamento que lo solucione. Pero, en aquellos países donde no hay sanidad pública, lo cierto es que estar enfermo puede ser un gran inconveniente, no solo a nivel físico, sino también a nivel económico.

Así lo ha contado recientemente Nacho Barrueco en su cuenta de TikTok. El joven, que lleva dos años viviendo en Irlanda, ha hecho una reflexión sobre el motivo por el que prefiere aguantarse en lugar de ir al especialista: "Poco se habla de que en España tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y si no el mejor, me estoy dando cuenta ahora desde que vivo en Irlanda".

"Tengo un dolor de cabeza histórico, normalmente en España iría al médico y en Irlanda no se me ocurre ir porque si pido cita para el médico, me la van a dar para dentro de dos semanas y me van a cobrar 100 euros", ha comenzado a explicar en su video.

Y es que, de hecho, no ha dudado en quejarse sobre el trato a los extranjeros. "Cuando enseñas la tarjeta sanitaria europea parece que se ríen en tu cara", ha asegurado con tono serio.

Una experiencia especialmente llamativa teniendo en cuenta su reciente visita a España: "En cinco días me dio tiempo a ir, por lo público, al médico de cabecera y a urgencias, y por lo privado, pude ir al traumatólogo y dermatólogo, entre otros y todo esto sin tener cita previa".

"Conozco a mucha gente española que les ha pasado cualquier cosa y se han tenido que volver a España porque en Irlanda es inviable". Ha terminado el vídeo pidiendo que "hay que empezar a valorar las cosas buenas que tenemos que no son pocas", ha sido su conclusión final.