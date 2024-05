El bonito detalle de una clienta a una camarera: "Eres la primera persona en semanas que ha sido amable de verdad"

Trabajar de cara al público no es fácil y menos si es en el sector de la hostelería. Desde horarios muy sacrificados a clientes que a veces no son todo lo amables que a los empleados le gustaría, no son pocas las quejas que pueden encontrarse en redes sociales. Aunque lo cierto es que también hay quien comparte lo bonito de ser camarero.

Prueba de ello es la historia que Shnortney ha contado en su perfil de TikTok. Y es que, pidiendo ayuda a sus seguidores y a todos los posibles usuarios de la plataforma que vean el vídeo, ha hecho un llamamiento para encontrar a una clienta.

Como así ha explicado, ella trabaja en una cafetería desde las 4:00 de la mañana hasta las ):30-10:00 de la mañana. Un horario que aunque "duro" ha asegurado que a ella no le importa porque "ama" su trabajo. "Son una persona mañanera, y me gusta tener siempre una sonrisa", ha explicado.

Precisamente, esa actitud positiva es lo que ha llevado a una clienta a querer tener un bonito detalle con ella. Sin que la tiktoker lo supiera, la mujer quiso dejarle una carta, por lo que contactó con su mánager. Así, tras despedirse, su superior le entregó el mensaje.

"Viajo mucho por cuestiones de trabajo, lo que equivale a noches muy largas y estar despierta desde la mañana temprano", ha comenzado a leer. En la nota, la mujer ha explicado cómo lleva seis meses en carretera, por lo que ha tenido todo tipo de experiencias. "Llevo dos días aquí y eres la primera persona que encuentro que ha sido amable conmigo de verdad".

"Has sido la primera cara que he visto esta mañana y me has alegrado el día. Sé que estarás cansada porque, ¿así es la vida no? No es sencilla para nadie. Pero quiero que sepas que has marcado la diferencia en la vida de alguien solo por ser simpática", ha seguido leyendo.

"Seguramente tengas muy buen sentido del humor y lo aprecio. Espero que tengas un muy buen día, yo lo tendré gracias a ti. Por favor, date algún capricho, porque te lo mereces. Espero que no sea un café, sinceramente la mujer de las cinco de la mañana. Haz cosas buenas, y estas volverán a ti", ha finalizado la carta.

Y es que, más allá de las bonitas palabras, lo cierto es que para la tiktoker tenían un sentido muy especial, puesto que este año es el primero que pasará el Día de la Madre sin la suya. "Murió en junio, comencé a trabajar porque tenían que pagar un montón de impuestos. Te mentiría si te dijera que no le tenía miedo a este día", ha asegurado entre lágrimas.

"Quería comprar una buena urna para mi madre, pero no sabía como permitírmelo", ha explicado. Por eso, los 200 dólares (185 euros) han sido el mejor regalo que nadie podía haberle hecho. "Me has permitido poder pasar el Día de la Madre con ella. Espero que sepas que lo valoro muchísimo".