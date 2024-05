El llamativo motivo por el que pone a la venta su freidora de aire: "Ahora resulta que todo tiene que ser color blanco o beige"

Vender y comprar productos de segunda mano por internet es una de las acciones más comunes hoy en día. Plataformas como Wallapop funcionan como un mercado en los que la gente muestra los productos que ya no necesita y otras personas pueden hacerse con ellos.

Solo es necesario una imagen del objeto y una pequeña explicación de cómo es. Aunque, en ocasiones algunos vendedores no dudan en explicar toda la historia detrás de sus productos, para así llamar la antención de los compradores. Prueba de ello ha sido el singular anuncio de una freidora de aire.

"Sólo se ha usado 3 veces, en perfecto estado", comenzaba a explicar Néstor en su perfil. Además, para demostrar que es nueva y que no la vende porque tenga fallos, ha sido lo más sincero posible: "El motivo de la venta es que mi pareja está en la etapa de creerse diseñadora de interiores y ahora resulta que todo tiene que ser color blanco o beige".

Es por eso que ya no tiene sentido tener un electrodoméstico de color oscuro, como se puede ver en la imagen, por lo que es el momento de intentar ganar un dinero con ella. "No hay espacio para el negro ahora en nuestras vidas hasta que se le pase".

"Así que prefiero buscar un hogar para esta freidora de una de las mejores marcas del mercado en vez de tenerla en una bolsa escondida para no perturbar su nuevo espíritu monocromático", ha finalizado muy a su pesar el vendedor. Lo cierto es que no se sabe si se ha llegado a vender o no.